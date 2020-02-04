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Военные контрразведчики уличили красноярского уролога в коррупции
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РИА Новости

Военные контрразведчики уличили красноярского уролога в коррупции

07:24 04.02.2020 (обновлено: 12:10 04.02.2020)
14433
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Военные контрразведчики совместно с полицией Красноярского края уличили заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц во взятке и постановке ложного диагноза призывнику, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

"Военнослужащими УФСБ России по Центральному военному округу совместно с ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением — врача-уролога КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 4" Чеботарева И. А., совершившего преступление коррупционной направленности", — говорится в сообщении.

Как установили контрразведчики, уролог за 50 тысяч рублей согласился помочь в уклонении от воинской службы призывнику, поставив ложный диагноз. В отношении Чеботарева было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России.
Врач признан виновным в получении взятки, ему назначен штраф в виде трех миллионов рублей, он лишен права заниматься врачебной деятельностью три года.
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Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Ух ты, какого матёрого коррупционера поймали. Теперь заживём.
4 февраля, 09:11
Стервятъ Ник
15700111
Ну наконец-то начнут привлекать этих пособников мамкиным шатателям режЫма. Пускай служат, может хоть мужчинами станут, людьми. А не теми, кто они сейчас- бесхребетные, плюгавенькие, хиленькие горлодёры)
4 февраля, 09:56
vvtucka4
9000010
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