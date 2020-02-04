Военные контрразведчики уличили красноярского уролога в коррупции

"Военнослужащими УФСБ России по Центральному военному округу совместно с ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением — врача-уролога КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 4" Чеботарева И. А., совершившего преступление коррупционной направленности", — говорится в сообщении.

Как установили контрразведчики, уролог за 50 тысяч рублей согласился помочь в уклонении от воинской службы призывнику, поставив ложный диагноз. В отношении Чеботарева было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России.