В Малайзии приземлился самолет с эвакуированными из Уханя подданными

По данным телеканала, самолет прибыл в Малайзию примерно в 5.57 утра по местному времени (00.57 мск). В самолете находились 107 пассажиров, 12 членов экипажа, восемь представителей гуманитарной организации, а также шесть сотрудников посольства Малайзии в КНР.