Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T07:16+0300
https://ria.ru/20200204/1564219238.html
В Малайзии приземлился самолет с эвакуированными из Уханя подданными
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564180401_0:411:2908:2047_1036x0_80_0_0_713f2aa54585706c55b2ce50cb3ba2e8.jpg
РИА Новости

В Малайзии приземлился самолет с эвакуированными из Уханя подданными

06:29 04.02.2020 (обновлено: 07:16 04.02.2020)
1051
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка в аэропорту
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Малайзии во вторник прибыл в Международный аэропорт Куала-Лумпур, сообщает телеканал Channel News Asia.
По данным телеканала, самолет прибыл в Малайзию примерно в 5.57 утра по местному времени (00.57 мск). В самолете находились 107 пассажиров, 12 членов экипажа, восемь представителей гуманитарной организации, а также шесть сотрудников посольства Малайзии в КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
100110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаAir AsiaКитайМалайзияУханьВ мире
Рекомендуем
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
СМИ: в Гонконге выявили первый случай смерти от нового коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Китай выступил против чрезмерной реакции в мире на коронавирус
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Китай ждет, что США вскоре направят помощь для борьбы с коронавирусом
Пассажиры в масках
Эвакуированных из Китая жителей Малайзии поместят в карантин
Пассажирский самолет в небе
Рейсы в Китай приостановили 46 иностранных компаний
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея подтвердила шестнадцатый случай заражения коронавирусом
Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Минтранс предложил высаживать из электричек за пение и громкую музыку
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек
Люди в медицинских масках
Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния