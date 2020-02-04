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2020-02-04T10:36+0300
https://ria.ru/20200204/1564219197.html
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

06:20 04.02.2020 (обновлено: 10:36 04.02.2020)
121218
© REUTERS / David StanwayПроверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / David Stanway
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Павел Личман рассказал в эфире телеканала "Звезда" о ситуации в городе Ухань (Китай), с которого началось распространение нового коронавируса.
"В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но в целом ситуация обостренная", — сказал Личман. По его словам, в городе работают магазины и аптеки, однако перестал ходить общественный транспорт и такси.
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Он добавил, что, несмотря на слухи о занижении китайскими властями данных о количестве заболевших, по ряду причин можно с большой уверенностью утверждать, что официальный Пекин дает правдивую статистику и контролирует ситуацию.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке в Ухане пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число заразившихся превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами Китая, один из них умер. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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961034331239
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Варианта всего два: либо из лаборатории сбежало что-то реально не изученное, либо это просто всемирные учения (раз уж так сложилось) по бактериологическому нападению. Если второе - Россия их успешно "провалила", т.к. и с эвакуацией затянули и с депортацией и с закрытием границ.
4 февраля, 07:40
Майя Савина
25401035
Есть ещё третий. Предположить, что все так как оно есть и очистить свою голову от всякой конспирологической чепухи.
4 февраля, 08:53
bigslavan .
5251002
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