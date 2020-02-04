Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Павел Личман рассказал в эфире телеканала "Звезда" о ситуации в городе Ухань (Китай), с которого началось распространение нового коронавируса.
"В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но в целом ситуация обостренная", — сказал Личман. По его словам, в городе работают магазины и аптеки, однако перестал ходить общественный транспорт и такси.
Он добавил, что, несмотря на слухи о занижении китайскими властями данных о количестве заболевших, по ряду причин можно с большой уверенностью утверждать, что официальный Пекин дает правдивую статистику и контролирует ситуацию.
Коронавирус 2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке в Ухане пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число заразившихся превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами Китая, один из них умер. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.