Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Павел Личман рассказал в эфире телеканала Россиянин Павел Личман рассказал в эфире телеканала "Звезда" о ситуации в городе Ухань Китай ), с которого началось распространение нового коронавируса

"В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но в целом ситуация обостренная", — сказал Личман. По его словам, в городе работают магазины и аптеки, однако перестал ходить общественный транспорт и такси.

Он добавил, что, несмотря на слухи о занижении китайскими властями данных о количестве заболевших, по ряду причин можно с большой уверенностью утверждать, что официальный Пекин дает правдивую статистику и контролирует ситуацию.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке в Ухане пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.