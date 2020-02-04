СМИ: в Гонконге выявили первый случай смерти от нового коронавируса

Согласно источникам газеты, 39-летний пациент больницы Принцессы Маргарет, который проходил лечение от коронавируса, скончался во вторник утром из-за внезапного сердечного приступа.

Мужчина 21 января ездил на скоростном поезде в Ухань и спустя два дня вернулся в Гонконг, симптомы у него стали проявляться 31 января, он сразу обратился за медицинской помощью. Позже у него диагностировали заражение новым типом коронавируса, он стал 13-м человеком в Гонконге, у кого выявили заболевание. Позже коронавирус диагностировали у его матери, которая в Ухань не ездила.

По последним данным, в Гонконге зарегистрировано 15 случаев заражения, под наблюдением медиков находятся еще 159 человек.

Вспышка заболевания вызвала сильное недовольство у жителей Гонконга, которые призвали власти немедленно закрыть границу с материком. Накануне глава администрации Гонконга Керри Лэм заявила, что со вторника будут закрыты все пропускные пункты с материковым Китаем, кроме трех. Границу можно перейти в контрольно-пропускном пункте на мосту Shenzhen Bay, в пункте на мосту Гонконг-Чжухай-Макао и в международном аэропорту Гонконга.

В Гонконге приняты и другие меры против распространения коронавируса, так, школьные каникулы продлены до 2 марта, отменены массовые мероприятия, закрыты туристические и спортивные объекты.