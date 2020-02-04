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Китай выступил против чрезмерной реакции в мире на коронавирус
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РИА Новости

Китай выступил против чрезмерной реакции в мире на коронавирус

06:14 04.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай понимает рациональные и необходимые меры, которые предпринимают некоторые страны для контроля за распространением нового типа коронавируса, однако выступает против чрезмерной реакции и паники, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"После визита в Китай глава ВОЗ высоко оценил чрезвычайные меры, предпринимаемые в КНР. Организация также четко заявила, что не одобряет ненужные международные ограничения на поездки и торговлю с Китаем. Мы понимаем разумные и необходимые меры, которые приняли некоторые страны для контроля (за распространением заболевания - ред.), но выступаем против чрезмерно острой реакции и действий, которые вызывают панику", - сказал Ван И, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.
По его словам, "Китай продолжит делиться информацией со странами всего мира, придерживаться принципов открытости и прозрачности, укреплять сотрудничество и совместно обеспечивать глобальную и региональную безопасность в сфере общественного здравоохранения".
Глава МИД также указал, что благодаря усилиям Китая, процент смертности от коронавируса в стране в настоящее время удается удерживать на уровне 2,1%, что намного ниже, чем при других вспышках инфекционных заболеваний, этот показатель также заметно ниже, чем 17,4-процентный уровень смертности от гриппа H1N1 в США 2009 года.
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"С 1 февраля число выздоровевших людей явно превысило число смертей, а это является важным признаком того, что распространение заболевания контролируемо и его можно излечить. Мы обладаем полной уверенностью и возможностями для победы над этой вспышкой заболевания", - подчеркнул Ван И.
Зариф в свою очередь отметил, что китайское правительство в нынешней ситуации своевременно и решительно, придерживаясь ответственного и прозрачного подхода, ответило на вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, и не только смогло остановить ухудшение эпидемической ситуации у себя в стране, но предотвратило распространение международной эпидемии, что получило признание международного сообщества.
"Мы выступаем против того, чтобы некоторые западные страны воспользовались этой сложной для Китая ситуацией, убеждены, что правительство и народ Китая несомненно смогут преодолеть нынешние трудности", - заявил Зариф.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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