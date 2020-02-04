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2020-02-04T23:59+0300
https://ria.ru/20200204/1564219112.html
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
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РИА Новости

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

06:18 04.02.2020 (обновлено: 23:59 04.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс". При этом Гордон и Собчак будут вести передачу не одновременно, а поочередно. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 22.30.
Как отметила Ксения Собчак, подготовка к проекту "Док-Ток" шла долго, а переговоры о ее сотрудничестве с Первым каналом начались около трех лет назад. В свою очередь, Гордон заявил, что он и Собчак "очень разные люди", которых "интересуют разные истории", но которые могут увидеть "в одной и той же истории совсем разные смыслы".
Ксения Собчак теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, сопредседатель политической партии "Партия перемен", генеральный продюсер телеканала "Супер".
Александр Гордон — российский радио- и телеведущий, журналист, актер, кинорежиссер. Создатель и постоянный ведущий телепрограмм "Гордон", "Закрытый показ", "Гордон Кихот", "Гражданин Гордон", в разное время работавший на телеканалах "НТВ" и "Первом".
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Обсудить 178
Александр ГордонПервый канал (телеканал)Ксения СобчакРоссияОбщество
Популярные комментарии
печально, 1 вроде как серьезный канал был. неужели потенциал и фантазии и темы по стране иссякли?раз такие ведущие на канал приходят , а я был лучшего мнения о первом :(
4 февраля, 06:56
Alexandr Borzyaev
2891011717
Бузовой не хватает и будет полный трэшак. А потом удивляются, почему люди стали меньше смотреть зомбоящик. ну, кроме "блондинок" и домохозяек.
4 февраля, 06:20
ЛКЛысый Кучерявый
276124703
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