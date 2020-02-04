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Экс-глава Боливии Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат
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РИА Новости

Экс-глава Боливии Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат

05:57 04.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эво Моралес. Архивное фото
ЛА-ПАС, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес был зарегистрирован в понедельник в качестве кандидата в сенат от департамента Кочабамба на майских выборах, сообщил лидер партии экс-президента "Движение к социализму" (MAS).
"Наш брат президент Эво Моралес числится в официальных списках департамента Кочабамба как первый в списке кандидатов в сенат", - заявил представить федерации производителей коки и член MAS Леонардо Лоса.
Ранее Моралес сообщил о задержании его представителя, которая занималась процедурами, необходимыми для его избрания в парламент. Экс-президент Боливии также заявил, что были похищены все его документы, в том числе военная книжка.
Тем не менее, Лоса уточнил, что регистрация экс-президента в качестве кандидата была проведена "в соответствии со всеми требованиями законодательства".
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
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3 февраля, 11:54
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Кочабамба (департамент)Эво МоралесБоливияВ мире
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