Экс-глава Боливии Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат

ЛА-ПАС, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес был зарегистрирован в понедельник в качестве кандидата в сенат от департамента Кочабамба на майских выборах, сообщил лидер партии экс-президента "Движение к социализму" (MAS).

"Наш брат президент Эво Моралес числится в официальных списках департамента Кочабамба как первый в списке кандидатов в сенат", - заявил представить федерации производителей коки и член MAS Леонардо Лоса.

Ранее Моралес сообщил о задержании его представителя, которая занималась процедурами, необходимыми для его избрания в парламент. Экс-президент Боливии также заявил, что были похищены все его документы, в том числе военная книжка.

Тем не менее, Лоса уточнил, что регистрация экс-президента в качестве кандидата была проведена "в соответствии со всеми требованиями законодательства".

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.