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Южная Корея подтвердила шестнадцатый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея подтвердила шестнадцатый случай заражения коронавирусом

05:56 04.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 4 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 16-й случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Новым больным оказалась 42-летняя кореянка, которая после путешествия в Таиланд 19 января вернулась в Южную Корею. С 25 января у нее появился жар и озноб, она начала получать лечение, но состояние не улучшалось. Чтобы исключить возможное заражение коронавирусом, с 3 февраля больница университета Чоннам изолировала пациентку и при содействии Научно-исследовательского института общественного здравоохранения и окружающей среды в Кванджу провела анализ, который подтвердил опасения.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала 15 случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения, состояние всех пациентов стабильное. Второй зараженный уже ожидает выписки.
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Пятеро из пациентов заразились уже внутри страны в результате передачи вируса от человека к человеку. Девять человек заразились в Китае, при этом один из них был выявлен среди эвакуированных их Уханя южнокорейцев. Еще один из зараженных был гражданином Китая, которой подхватил вирус в Японии и потом въехал в Южную Корею. Пятнадцатый пациент заразился в самолете, так как сидел рядом с носителем вируса.
Проверку проходят еще около 60 человек. Министерство здравоохранения сообщило, что приняло решение поместить под домашний карантин всех 913 человек, которые контактировали с зараженными.
Как сообщило ведомство, после объявления всего Китая зоной заражения список прибывших из любого района этой страны был передан в медицинские центры, и врачи находят всех путешественников, чтобы отследить их состояние. В колл-центре горячей линии по вопросам вируса работают 188 человек.
Для того чтобы отследить момент проявления вируса и всех, кто контактировал с новыми зараженными, на местах по каждому из случаев работает команда специалистов из 8-9 человек. Они проводят интервью с зараженными, отслеживают их передвижения и контакты, занимаются организацией дезинфекции мест, где побывал зараженный.
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Ранее министерство здравоохранения Южной Кореи сообщило, теперь врачи будут проверять на наличие короновируса даже тех граждан с похожими симптомами, которые не ездили в Китай и не общались с ранее подтвержденными зараженными.
Новые меры введут, как только наборы для теста на коронавирус станут доступными. Сейчас идет получение разрешения на применение нового реагента. После этого врачи в 532 специальных медпунктах смогут проверять всех людей с жалобами на симптомы, похожие на признаки заражения коронавирусом. Отдельные медпункты организованы для того, чтобы пациенты с подозрениями на заражение не пересекались с другими людьми в обычных больницах.
Также сообщалось, что правительство Южной Кореи рассматривает введение запрета на туристические поездки своих граждан в Китай и объявление рекомендации эвакуироваться своим гражданам в некоторых районах Китая. Южная Корея уже запретила въезд всем иностранцам, посетившим в последние две недели провинцию Хубэй.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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