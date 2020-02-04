В Москве умер писатель Евгений Витковский

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Писатель, литературовед и переводчик Евгений Витковский умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила супруга писателя Ольга Кольцова.
Витковский скончался вечером 3 февраля, причина его смерти не раскрывается. По словам Кольцовой, писатель находился в коме.
Евгений Витковский родился в 1950 году в Москве, в 1971 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Он опубликовал множество переводов произведений Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга и других поэтов.
Литературовед был лауреатом нескольких международных премий, экспертом Союза переводчиков России, членом Союза писателей России.