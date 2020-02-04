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Культура
2020-02-04T09:28+0300
https://ria.ru/20200204/1564219003.html
В Москве умер писатель Евгений Витковский
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РИА Новости

В Москве умер писатель Евгений Витковский

05:50 04.02.2020 (обновлено: 09:28 04.02.2020)
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© Фото : страница Eugen Witkowsky в FacebookПисатель, литературовед и переводчик Евгений Витковский
Писатель, литературовед и переводчик Евгений Витковский
© Фото : страница Eugen Witkowsky в Facebook
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Писатель, литературовед и переводчик Евгений Витковский умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила супруга писателя Ольга Кольцова.
Витковский скончался вечером 3 февраля, причина его смерти не раскрывается. По словам Кольцовой, писатель находился в коме.
Евгений Витковский родился в 1950 году в Москве, в 1971 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Он опубликовал множество переводов произведений Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга и других поэтов.
Литературовед был лауреатом нескольких международных премий, экспертом Союза переводчиков России, членом Союза писателей России.
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КультураЕвгений ВитковскийРоссия
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