В Москве умер писатель Евгений Витковский

Витковский скончался вечером 3 февраля, причина его смерти не раскрывается. По словам Кольцовой, писатель находился в коме.

Евгений Витковский родился в 1950 году в Москве, в 1971 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Он опубликовал множество переводов произведений Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга и других поэтов.