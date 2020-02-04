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На Камчатке будут проверять на коронавирус приезжих из других регионов
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РИА Новости

На Камчатке будут проверять на коронавирус приезжих из других регионов

05:26 04.02.2020 (обновлено: 08:25 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры на таможенном контроле
Пассажиры на таможенном контроле
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры на таможенном контроле
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев - РИА Новости. Проверять на наличие коронавируса на Камчатке будут не только приезжающих из-за рубежа, но и пассажиров рейсов из Хабаровска и Владивостока, сообщает пресс-служба краевого правительства, ссылаясь на заявление главы региона Владимира Илюхина.
Ранее сообщалось, что в крае госпитализированы двое граждан, которые прибыли из Китая, с признаками респираторного заболевания. Ещё один человек находится под домашним наблюдением. Их биологические материалы направлены в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.
"Я принял решение о том, чтобы контролировали не только тех, кто возвращается на Камчатку из-за рубежа, но и тех, кто прилетает из Владивостока и Хабаровска", – приводит пресс-служба слова Илюхина.
Он также отметил, что анализы троих человек с подозрением на наличие коронавируса, направление на изучение в Новосибирск, поступят на Камчатку в четверг.
"Шестого февраля мы ждем результаты. По данным медицинских работников, никаких симптомов, которые предвещали бы наличие коронавируса, у этих людей нет", – отметил глава региона.
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Власти отмечают, что в регионе приняты все меры для обеспечения безопасности жителей края: создан региональный штаб, сформирован комплексный план мероприятий.
На Камчатку из стран Юго-Восточной Азии напрямую летают только чартерные рейсы из Таиланда. Пассажиры таких рейсов проходят обследования на наличие инфекции прямо на борту самолёта. По результатам проверок случаев инфекционных заболеваний на рейсах из Таиланда не выявлено. Вместе с тем с КНР граничат сразу несколько регионов Дальнего Востока, с которыми Камчатка имеет прямое авиасообщение.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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