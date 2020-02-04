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Китай ждет, что США вскоре направят помощь для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Китай ждет, что США вскоре направят помощь для борьбы с коронавирусом

05:21 04.02.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай надеется, что США как можно скорее направят обещанную помощь для борьбы с коронавирусом и воздержатся от чрезмерной реакции на ситуацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"В настоящий момент правительство и народ Китая прикладывают все силы для борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Мы приняли решительные и эффективные меры, чтобы полностью сдержать распространение заболевания, и усилия по профилактике и борьбе постепенно приносят результаты", - заявила дипломат, слова которой приводятся на сайте МИД.
По ее словам, "хотя число людей, инфицированных новым коронавирусом, относительно велико, уровень смертности в Китае довольно низкий, всего 2,1%, что намного ниже, чем у других инфекционных заболеваний, таких как Эбола, атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)".
Она подчеркнула, что число выздоровевших постоянно растет, и Китай уверен, что сможет победить в борьбе с распространением нового типа коронавируса.
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"Усилия Китая в борьбе с распространением заболевания получили должное признание ВОЗ и международного сообщества. США следует придерживаться объективной, беспристрастной, спокойной и рациональной позиции, воздерживаться от чрезмерной реакции, уважать (Китай - ред.) и сотрудничать с Китаем в усилиях по профилактике и контролю, а также работать с Китаем и международным сообществом в борьбе с новым типом коронавируса", - добавила Хуа Чуньин.
По ее словам, "Пекин отметил, что США неоднократно заявляли о своей готовности оказать помощь Китаю, и надеется, что соответствующая помощь поступит как можно скорее".
Ранее ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу сообщил, что США намерены направить в Китай для борьбы с коронавирусом "лучших" экспертов из своего санитарного ведомства - Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC). При этом советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США продолжают предлагать Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса, однако Пекин пока не ответил на это предложение.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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