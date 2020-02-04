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В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов
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РИА Новости

В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов

05:17 04.02.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Стрельба произошла в зале игровых автоматов в мексиканском городе Уруапан, по меньшей мере восемь человек погибли, один получил ранения, говорится в заявлении прокуратуры штата Мичоакан.
Инцидент произошел около 15.00 в понедельник по местному времени (00.00 по мск, вторник) в Колонии Магдалена де Уруапан. Личности погибших пока не установлены, пострадавший был доставлен в местную больницу.
Согласно заявлению, правоохранительные органы начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.
Штат Мичоакан. Мексика
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