Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*

АЛЕППО (Сирия), 4 фев — РИА Новости. Боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алеппо , рассказали о роли Турции в формировании террористической группировки " Джебхат ан-Нусра "*.

Оба захваченных террориста — граждане Сирии. Один из них — уроженец населенного пункта Тыбни по имени Махмуд аль Наджим, позывной Абу Абдала, 1985 года рождения.

По его словам, сначала в городе был сформирован отряд "Сирийской свободной армии" — светской оппозиции. Потом, при появлении в этих краях отрядов "Джебхат ан-Нусры"*, начались столкновения между светскими и радикальными оппозиционерами.

Аль Наджим вместе со своими родственниками решил сбежать в Турцию, однако его задержала полиция этой страны, которая, как утверждает боевик, заставила его вступить в "ан-Нусру"*.

"(Нам. — Прим. ред.) сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джебхат ан-Нусры"*, то они убьют или арестуют мою семью. <…> Они дали мне зарплату в сто долларов", — рассказал террорист на допросе сирийским военным.

Родственников аль Наджима турки, по его словам, отправили в лагерь беженцев и "держат их в заложниках". "Они сказали, что пока я работаю с "Джебхат ан-Нусрой"*, то семья в безопасности", — заявил боевик, добавив, что все снабжение группировки идет из Турции и Саудовской Аравии.

В рядах террористов аль Наджим получил специализацию пулеметчика. В этом качестве ему довелось воевать по всей Сирии. На вопрос, почему боевики обстреливают город Алеппо, он ответил: "Наш командир сказал, что это приведет к ненависти гражданских к сирийским и русским военным".

Второй пленный — Хусейн Абдул Азиз, позывной Абу Удей, уроженец города Дейр Хафер, сообщил, что его семье не хватало средств на еду, в то время как боевики набирали мужчин и платили деньги.

"Я записался. Потом воевал в разных группах — "Ахрар аш-Шам", ССА, "Бригада Зинки". Все эти группы входили в состав "Джебхат ан-Нусры"*, — рассказал он на допросе.

По его словам, в рядах боевиков сейчас воюют пакистанские и афганские отряды. В плен Абдул Азиз, согласно его утверждению, попал, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 в Алеппо.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Уже через день удалось прорвать первые линии обороны.

Через три дня армия Башара Асада освободила город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии отвечают, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.