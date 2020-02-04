Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*

АЛЕППО (Сирия), 4 фев — РИА Новости. Боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алеппо, рассказали о роли Турции в формировании террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
Оба захваченных террориста — граждане Сирии. Один из них — уроженец населенного пункта Тыбни по имени Махмуд аль Наджим, позывной Абу Абдала, 1985 года рождения.
По его словам, сначала в городе был сформирован отряд "Сирийской свободной армии" — светской оппозиции. Потом, при появлении в этих краях отрядов "Джебхат ан-Нусры"*, начались столкновения между светскими и радикальными оппозиционерами.
Аль Наджим вместе со своими родственниками решил сбежать в Турцию, однако его задержала полиция этой страны, которая, как утверждает боевик, заставила его вступить в "ан-Нусру"*.
"(Нам. — Прим. ред.) сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джебхат ан-Нусры"*, то они убьют или арестуют мою семью. <…> Они дали мне зарплату в сто долларов", — рассказал террорист на допросе сирийским военным.
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Родственников аль Наджима турки, по его словам, отправили в лагерь беженцев и "держат их в заложниках". "Они сказали, что пока я работаю с "Джебхат ан-Нусрой"*, то семья в безопасности", — заявил боевик, добавив, что все снабжение группировки идет из Турции и Саудовской Аравии.
В рядах террористов аль Наджим получил специализацию пулеметчика. В этом качестве ему довелось воевать по всей Сирии. На вопрос, почему боевики обстреливают город Алеппо, он ответил: "Наш командир сказал, что это приведет к ненависти гражданских к сирийским и русским военным".
Второй пленный — Хусейн Абдул Азиз, позывной Абу Удей, уроженец города Дейр Хафер, сообщил, что его семье не хватало средств на еду, в то время как боевики набирали мужчин и платили деньги.
"Я записался. Потом воевал в разных группах — "Ахрар аш-Шам", ССА, "Бригада Зинки". Все эти группы входили в состав "Джебхат ан-Нусры"*, — рассказал он на допросе.
По его словам, в рядах боевиков сейчас воюют пакистанские и афганские отряды. В плен Абдул Азиз, согласно его утверждению, попал, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 в Алеппо.
Ситуация на северо-западе Сирии
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Уже через день удалось прорвать первые линии обороны.
Через три дня армия Башара Асада освободила город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии отвечают, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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