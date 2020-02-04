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В Приморье продлили эвакуацию россиян из Китая через пункты пропуска
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РИА Новости

В Приморье продлили эвакуацию россиян из Китая через пункты пропуска

05:04 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТаможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Возвращение россиян из Китая в Россию, а также выезд граждан Китая из Приморья на родину через пункты пропуска, временно закрытые из-за коронавируса, продлили до 4 февраля включительно, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
"Работа транспортных коридоров на территории трех пунктов пропуска в Приморье продлена до 4 февраля", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что продление работы связано с востребованностью транспортного коридора: на горячую линию поступают звонки от россиян, желающих выехать из Китая.
Ранее сообщалось, что через закрытые пункты пропуска вернуться на родину смогут россияне, которые находятся в КНР, а граждане Китая из региона смогут уехать на родину. Всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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