В Приморье продлили эвакуацию россиян из Китая через пункты пропуска

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Возвращение россиян из Возвращение россиян из Китая Россию , а также выезд граждан Китая из Приморья на родину через пункты пропуска, временно закрытые из-за коронавируса, продлили до 4 февраля включительно, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

"Работа транспортных коридоров на территории трех пунктов пропуска в Приморье продлена до 4 февраля", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что продление работы связано с востребованностью транспортного коридора: на горячую линию поступают звонки от россиян, желающих выехать из Китая.

Ранее сообщалось, что через закрытые пункты пропуска вернуться на родину смогут россияне, которые находятся в КНР, а граждане Китая из региона смогут уехать на родину. Всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.