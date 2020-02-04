Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Памятка, приуроченная ко Дню борьбы с раком, опубликована на сайте ведомства

Наиболее важными превентивными мерами специалисты назвали ведение здорового образа жизни и регулярное обследование. В частности, риск снижают физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек.

В ведомстве также напомнили о важности прививок от онкогенных вирусов, которые позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.

России в ноябре 2017-го утвердили Национальную стратегию по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года. Она нацелена на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с ними.