Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Памятка, приуроченная ко Дню борьбы с раком, опубликована на сайте ведомства.
Наиболее важными превентивными мерами специалисты назвали ведение здорового образа жизни и регулярное обследование. В частности, риск снижают физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек.
В ведомстве также напомнили о важности прививок от онкогенных вирусов, которые позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.
В России в ноябре 2017-го утвердили Национальную стратегию по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года. Она нацелена на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с ними.
Ранее заведующий отделом канцерогенеза и онкогеронтологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России Владимир Анисимов заявил, что искусственный свет и отсутствие темноты в ночное время суток влияют на развитие онкологических заболеваний и старение человека.
Вчера, 01:31Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями