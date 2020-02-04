В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ среди населения РФ, превышение отмечено в 23 субъектах, сообщается на сайте ведомства.
"На пятой неделе 2020 года (27.01.2020-2.02.2020) в целом на территории РФ отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ... Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах РФ, а также в восьми центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ)", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, заболеваниям гриппа и ОРВИ подвержены преимущественно дети в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет. Среди вирусов наиболее часто встречается вирус гриппа В.
Добавляется, что при подготовке к эпидемическому подъему этих заболеваний было привито почти 74 миллионов человек, что составляет чуть более половины (50,5%) населения РФ. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в 30 странах Европейского региона регистрируется высокая активность вирусов гриппа.