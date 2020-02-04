В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

"На пятой неделе 2020 года (27.01.2020-2.02.2020) в целом на территории РФ отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ... Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах РФ, а также в восьми центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ)", - говорится в сообщении.