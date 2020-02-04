Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету

"Самыми вредными продуктами, которые губят иммунитет, являются сахар, животный белок и алкоголь. Сахар, помимо того, что провоцирует диабет, блокирует образование белых кровяных телец, иммунная система страдает", - сообщила Соломатина.

По ее словам, в данном вопросе также важен способ обработки продуктов. При этом диетолог указала, что продукты, которые не подвергались термической агрессивной обработке, более полезны.

"Системное воспаление провоцируют продукты, приготовленные во фритюре. Вредно чрезмерное употребление животного белка — красного мяса. Алкоголь выводит жидкость. Вредны и продукты, которые, меняют кислотность желудочного сока, например, усилители вкуса — глутамат натрия", - рассказала врач.