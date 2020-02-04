Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T04:16+0300
https://ria.ru/20200204/1564218685.html
Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
https://cdn21.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_1bfb4de4c0e2a6e6d75ed6cd26df6a17.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету

04:16 04.02.2020
378
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сахар. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
"Самыми вредными продуктами, которые губят иммунитет, являются сахар, животный белок и алкоголь. Сахар, помимо того, что провоцирует диабет, блокирует образование белых кровяных телец, иммунная система страдает", - сообщила Соломатина.
Томаты
30 января, 09:16
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
По ее словам, в данном вопросе также важен способ обработки продуктов. При этом диетолог указала, что продукты, которые не подвергались термической агрессивной обработке, более полезны.
"Системное воспаление провоцируют продукты, приготовленные во фритюре. Вредно чрезмерное употребление животного белка — красного мяса. Алкоголь выводит жидкость. Вредны и продукты, которые, меняют кислотность желудочного сока, например, усилители вкуса — глутамат натрия", - рассказала врач.
Соломатина отметила, что повышают иммунитет витамин D и А, а также кисломолочные продукты и овощи.
Студент обедает за компьютером
28 января, 11:23
Врач назвала продукты, провоцирующие раннее старение
722004
Обсудить 0
Елена СоломатинаЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Будильник
Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться
Здание Международного суда ООН в Гааге
Украинский министр анонсировал новые иски против России
Медсестра в прививочном кабинете
В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек
Актер Джим Керри
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
Украинские гривны
Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
Рак легких
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
Здание Дальневосточного федерального университета
Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
Работа винного бутика в Москве
Нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян
Измерение давления
Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Банкноты
Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
Книги
Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
Свеча
Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния