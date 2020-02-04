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В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме

04:15 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 фев - РИА Новости. Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области, сообщили РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
"В частном доме в Гурьевске, Набережная, 36, четверо погибших, из них трое детей: мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения - и женщина 1950 года рождения", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь.
Собеседник агентства уточнил, что все четверо погибли до прибытия бригад скорой помощи.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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ГурьевскКемеровская областьПроисшествия
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