Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-04T04:42+0300
https://ria.ru/20200204/1564218617.html
Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1036x0_80_0_0_b170457fbff8e57ad5c99bb95a62981d.jpg
РИА Новости

Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян

04:14 04.02.2020 (обновлено: 04:42 04.02.2020)
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения "Ленфильма" Фрижета Гургеновна Гукасян скончалась в возрасте 89 лет, сообщается на сайте "Ленфильма".
"В ночь с 1 на 2 февраля не стало выдающегося редактора киностудии "Ленфильм", заслуженного деятеля искусств России - Фрижеты Гургеновны Гукасян... Ее высокий профессионализм помог раскрытию и становлению творческих индивидуальностей многих драматургов и режиссеров, работавших в объединении (среди них Алексей Баталов, Алексей Герман, Динара Асанова)", - говорится в сообщении.
Фамилия Гукасян как редактора стоит в титрах таких картин киностудии, как "Ребята с Канонерского", "Водяной", "Как веревочка ни вьется…", "Когда разводят мосты", "713-й просит посадку", "Донская повесть" и многих других.
Фрижета Гукасян родилась 17 июля 1930 года. С 1960 по 1990 годы была главным редактором первого производственно-творческого объединения "Ленфильма".
Фотима Мирзокулова
29 января, 18:53
СМИ: скончалась самая старая женщина в мире
100000
Обсудить 0
КультураЛенфильмПроисшествия
Рекомендуем
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
Здание Дальневосточного федерального университета
Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
Украинские гривны
Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
Сахар
Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
Книги
Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
Медсестра в прививочном кабинете
В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
Геоглиф в пустыне Наска
В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек
Рак легких
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
Банковские карты
Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
Мама с сыном в магазине игрушек
В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Смартфон
Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
Стало известно, с кем встречается Леди Гага
Багаж возле трапа самолета
Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния