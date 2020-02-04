Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян

"В ночь с 1 на 2 февраля не стало выдающегося редактора киностудии "Ленфильм", заслуженного деятеля искусств России - Фрижеты Гургеновны Гукасян... Ее высокий профессионализм помог раскрытию и становлению творческих индивидуальностей многих драматургов и режиссеров, работавших в объединении (среди них Алексей Баталов, Алексей Герман, Динара Асанова)", - говорится в сообщении.