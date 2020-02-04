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Туризм
2020-02-04T04:11+0300
https://ria.ru/20200204/1564218590.html
В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
https://cdn24.img.ria.ru/images/155782/03/1557820391_0:210:3008:1902_1036x0_80_0_0_3e8f027be151cdb1fe0fa0540b0a54e9.jpg
РИА Новости

В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам

04:11 04.02.2020
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CC0 / / Геоглиф в пустыне Наска
Геоглиф в пустыне Наска
CC0 / /
Геоглиф в пустыне Наска. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Туристы смогут увидеть больше древних геоглифов на юге Перу в дополнение к уже известным "линиям Наски" благодаря новому туристическому маршруту, который в понедельник открыло министерство культуры Перу.
Согласно сообщению на сайте ведомства, новый туристический маршрут будет включать три группы геоглифов, которым почти 2,5 тысячи лет. Гигантские рисунки расположены на пустынном плато Пальпа в 20-30 километрах севернее пустыни Наска на юге страны.
"Проведенные работы - часть деятельности системы управления Наска-Пальпа в рамках министерства культуры, целью которой является расчистка, сохранение и благоустройство геоглифов в вышеупомянутом районе. Таким образом, поощряются не только исследования, сохранение и защита геоглифов, но и разработка соответствующих мероприятий во благо местного и регионального населения", - говорится в заявлении.
Согласно министерству, три группы геоглифов представляют различные антропоморфные и зооморфные фигуры разных размеров и носят названия "Шаман и его союзники" (Shamán y Sus Aliados), "Животные пустыни и где за ними наблюдать" (Animales de Desierto y Donde Observarlos), а также "Косатка из больших камней"( La Orca de Piedras Gordas).
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Как отмечается в заявлении, "Шаман и его союзники" включает в центральный символ, представляющий собой антропоморфный персонаж, "шамана", которого окружают фигуры животных, таких как косатки и обезьяны. Предполагается, что он обладает сверхъестественными способностями, а окружающие его животные связаны с водой (косатка) и плодородием (обезьяны).
"Животные пустыни и где за ними наблюдать" отличается наличием ряда животных, среди которых фигуры совы, двух верблюдов, одного представителя кошачьих и нескольких антропоморфных персонажей, все разных размеров. Вместе они занимают площадь около 20 метров в высоту и 165 метров в длину.
Геоглиф "Косатка из больших камней" демонстрирует одно из самых важных мифических существ обществ Паракас и Наска. Оно представляется с человеческими атрибутами (у него человеческая рука с трофейной головой). Фигура обращена к западу (там, где море), а перед ее ртом располагается другая фигура, напоминающая рыбу, внутри же тела видны несколько человеческих голов. Эта фигура 25 метров в высоту и 65 метров в длину.
Геоглифы пустынь Наска и Пальпа входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года.
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