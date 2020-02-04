Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Первую гражданку Первую гражданку Китая - приглашенного профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) - выписали из карантинного корпуса, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.

Ранее сообщалось, что китайские студенты ДВФУ, вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом.

"Выписали первую китайскую гражданку, приглашенного профессора ДВФУ, которая прошла 14-дневный карантин", - рассказал РИА Новости Пак, который является руководителем штаба ДВФУ по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции на территории кампуса.

Он добавил, что за студентами и преподавателями, прибывающими из Китая, врачи две недели ведут наблюдение. Пак также поблагодарил профессора из КНР за то, что она подала окружающим пример.

"Она, приехав в Россию 19 января, подала пример другим студентам и сотрудникам, как надо поступать в чрезвычайных ситуациях. Вошла, поздоровалась и сразу спросила, куда идти на карантин", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в карантинном корпусе находятся еще 10 граждан, прибывших из КНР. Врачи оценивают их состояние как хорошее и выражают надежду, что спустя 14 дней все будут выписаны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.