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Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
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РИА Новости

Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет

04:05 04.02.2020
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© Fotolia / xyКниги
Книги
© Fotolia / xy
Книги. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первая в российской истории книга о подростках-разведчиках "Агент, переигравший абвер", рассказывающая о начале работы легендарного отечественного разведчика Геворка Вартаняна, в ближайшее время выйдет в свет в новой серии "Герои внешней разведки" издательства "Эксмо", рассказал РИА Новости автор книги Хачик Хутлубян.
Восемьдесят лет назад, 4 февраля 1940 года, 15-летний Геворк Вартанян впервые встретился с сотрудниками резидентуры советской внешней разведки в столице Ирана Тегеране. Считается, что с этого момента начался долгий, длиной в несколько десятилетий, путь будущего Героя Советского Союза Вартаняна в разведке.
В новой книге описано, как в 1943 году Вартанян под оперативным псевдонимом "Амир" вместе со своей боевой подругой Гоар и под руководством выдающегося советского разведчика Ивана Агаянца принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров "большой тройки" в ходе работы Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года, и как подростки вышли на след германского разведчика Майера, готовившего покушение на глав трех держав – Сталина, Рузвельта и Черчилля.
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"Я встречался с Геворком Андреевичем несколько раз. Зная, что он очень долго работал за границей, я все время удивлялся, как в нем сочетались допустимая открытость и при том необходимая сдержанность, какая-то, я бы сказал, нездешняя галантность, умение держаться, высочайшая внутренняя и внешняя культура. И все это вкупе очень располагало людей к Геворку Андреевичу. Недаром у него среди знакомых в свое время были очень высокопоставленные иностранцы",- сказал Хутлубян.
"Геворк Андреевич был человеком, который не привык находиться на вторых ролях. И в то же время он никак не подчеркивал сделанное им. Хотя это был один из самых результативных разведчиков Советского Союза. И поэтому мне захотелось рассказать о его очень интересной судьбе, о том, как начиналась его работа в разведке", - отметил автор книги.
По словам Хутлубяна, Вартаняну и его таким же молодым друзьям в 1943 году в Тегеране помогли несколько факторов. "У этих ребят не было страха и, я бы сказал, груза самооценки, который давил на гитлеровцев-"сверхлюдей". И помогла им, конечно, огромная любовь к родине – Советскому Союзу. И все это вместе с молодостью позволило ребятам обыграть на этом театре вражескую разведку", - сказал писатель.
"Книга сейчас печатается и в середине февраля уже будет в магазинах", - добавил Хутлубян.
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Геворк Вартанян (1924-2012) родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону в семье иранского подданного, директора маслобойного завода. В 1930 году, когда Геворку было шесть лет, семья выехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Под прикрытием коммерческой деятельности отец Вартаняна вел активную разведывательную агентурную работу. Именно под влиянием отца Геворк стал разведчиком.
В Тегеране по поручению резидента советской внешней разведки Ивана Агаянца Геворк Вартанян возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков в Тегеране и других иранских городах. Только за два года группа, передвигавшаяся на велосипедах и получившая название "Легкая кавалерия", установила около 400 человек, так или иначе связанных с германской разведкой.
С 1942 года в состав "Легкой кавалерии" входила Гоар Вартанян (1926-2019). Геворк и Гоар полюбили друг друга, а в 1946 году поженились в Тегеране. С 1956 года в течение 30 лет супруги Вартанян под псевдонимами "Анри" и "Анита" работали на нелегальном положении в разных странах мира. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут обнародованы. В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Геворк ВартанянРоссияСССРОбщество
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