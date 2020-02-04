Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Наибольшим спросом у россиян в " Наибольшим спросом у россиян в " киберпонедельник " пользовались автомобильные прицепы и товары для животных, следует из статистики онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет".

Одна из крупнейших ежегодных онлайн-распродаж "киберпонедельник" стартовала в России на прошлой неделе. Акция Cyber Monday пришла к нам, как и "черная пятница", из США. "Киберпонедельник" прошел в России уже в седьмой раз, но в отличие от американского он выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая, таким образом, сезон зимних распродаж.

Аналитики отметили, что во время распродажи на сервисе спрос на автомобильные прицепы и тягачи вырос почти на 80%. Также повышенный спрос был отмечен в категории товаров для животных. "На шлейки и ошейники для кошек спрос вырос на 75%, на когтеточки и комплексы для кошек - на 40%, на переноски для животных - на 31%, а на аксессуары для грызунов - на 16%", - следует из статистики.

Помимо этого рост показала категория товаров для дачного отдыха и пикника - за время "киберпонедельника" спрос вырос более чем в два раза. Помимо товаров для животных и дачи россияне интересовались и товарами для строительства. Самыми популярными стали предложения дверей и окон (спрос вырос на 22%), электрики и сантехники (и то, и то — почти на 10%).

Аналитики также зафиксировали рост спроса на товары для школы и обучения более чем на 20%. В категории электроники наибольший интерес россияне проявили к гаджетам для GPS-навигации (17%) и оптическим приборам (7%).