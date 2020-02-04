Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира

"Именно в Крыму, по сути, был заложен фундамент ООН. Тогда лидеры СССР, Англии и США собрались, чтобы обсудить план спасения всего человечества. Поэтому наш полуостров - отличное место для международной площадки, где могли бы встретиться страны-основательницы ООН. Ведь нужно заново поднимать вопросы укрепления мира: от новой нацистской угрозы до наглого переписывания истории", - сказала РИА Новости Поклонская.