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2020-02-04T03:56+0300
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Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
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РИА Новости

Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира

03:56 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила провести в Ялте, как и 75 лет назад, конференцию с участием лидеров ведущих стран, чтобы обсудить вопросы укрепления мира.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.
"Именно в Крыму, по сути, был заложен фундамент ООН. Тогда лидеры СССР, Англии и США собрались, чтобы обсудить план спасения всего человечества. Поэтому наш полуостров - отличное место для международной площадки, где могли бы встретиться страны-основательницы ООН. Ведь нужно заново поднимать вопросы укрепления мира: от новой нацистской угрозы до наглого переписывания истории", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, подходящим местом для проведения конференции могла бы стать Ялта.
"Мы уже готовы всех принять в Ялте в Ливадийском дворце", - подчеркнула депутат.
Президент России Владимир Путин, выступая 24 января на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", состоявшемся на территории мемориального комплекса "Яд Вашем" в Иерусалиме, предложил провести в нынешнем году первую в истории встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании.
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
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РВИО: место проведения Ялтинской конференции было под большим вопросом
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Ялтинская конференция (1945)Наталья ПоклонскаяЯлтаКрымВ мире
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