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Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
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РИА Новости

Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам

03:54 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Чаще всех не платят по кредитам жители Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а по сумме просроченной задолженности в среднем на человека лидируют Тыва, Московская область и Якутия, следует из рейтинга Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Крупнейшие "плохие" долги на одного жителя зафиксированы в Тыве (31,5 тысячи рублей) и Московской области (30,1 тысячи рублей). Тройку лидеров замыкает Якутия с личным просроченным долгом в 29,1 тысячи рублей. Также высокая просрочка наблюдается у жителей Карачаево-Черкесии (29 тысяч рублей), Тюменской области (28,8 тысячи рублей), Бурятии (28,7 тысячи рублей), Калининградской области (26,4 тысячи рублей), Красноярского края (25,7 тысячи рублей), Адыгеи (25,6 тысячи рублей) и Иркутской области (25 тысяч рублей).
Самая низкая просроченная задолженность на одного человека наблюдается в Севастополе - всего 1,9 тысячи рублей и Крыму - 2,5 тысячи рублей. В пятерку регионов с низкими долгами на одного жителя также входят Дагестан (5,9 тысячи рублей), Чечня (6,5 тысячи рублей) и Ингушетия (7,8 тысячи рублей). Показатель в остальных российских субъектах находится в диапазоне от 10 до 25 тысяч рублей.
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По доле просрочки от всех кредитов рейтинг регионов России возглавляет Ингушетия с показателем в 13%. За ней следует Карачаево-Черкесия (9%) и Северная Осетия (7%). На четвертом месте в списке расположилась Бурятия (6,5%), а на пятом с долей "плохих" долгов в 6% - сразу пять регионов: Адыгея, Чечня, Дагестан, Калининградская область и Кабардино-Балкария. Десятку регионов с самым низким уровнем платежной дисциплины замыкает Забайкалье, где просроченная задолженность достигает 5,5%.
Лишь 15 субъектов РФ, по данным НАПКА, имеют минимальную долю просроченной задолженности, не превышающую 3% от объема всех кредитов. Самый низкий показатель - 1,6% - зафиксирован в Севастополе и Ненецком автономном округе. Не более 2% всех кредитов просрочено в Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО, Крыму, Ханты-Мансийском АО и Чувашии. Еще восемь российских субъектов имеют долю просрочки в 3%. Россияне в остальных 60 регионах просрочили 4-5% от всех взятых кредитов, при этом средний по стране показатель составляет 4-4,2%.
"К сожалению, российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах. При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная, как мы видим из практики, 70% должников удается решить вопрос, после того как они начинают работать с просроченной задолженностью", - сказал президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)РоссияОбщество
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