В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики

В своем письме (текст есть в распоряжении РИА Новости) Милонов сообщает о многочисленных жалобах на детские игрушки в магазинах, выполненные по образцу техники или элементов экипировки солдат вермахта или СС времен Великой Отечественной войны.

"Так, родители и активисты прислали мне фотографии "детских" автоматов Шмайссера и автомата "Штурмгевер", пистолетов "Парабеллум", детских фашистских касок и многого другого. Помимо этого, на полках отечественных магазинов в избытке представлены конструкторы фашистских танков, самолетов, автомобилей и иной техники, ставшей символом зверств и преступлений против человечности в период Второй мировой войны", - пишет депутат.

Милонов считает, что такие товары формируют у детей толерантное отношение к символам фашизма. "Играя в фашистов, дети рискуют в будущем надеть черные мундиры со свастикой уже по-настоящему", - полагает парламентарий.

В связи с этим Милонов предложил Мантурову рассмотреть вопрос о запрете продажи на территории Российской Федерации "детских товаров, визуально напоминающих или отсылающих к фашистской или нацистской идеологии".