Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T03:51+0300
https://ria.ru/20200204/1564218406.html
В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
https://cdn25.img.ria.ru/images/155988/89/1559888917_0:166:2730:1702_1036x0_80_0_0_951fc207bbb9aceef9c21a7a26296ad0.jpg
РИА Новости

В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики

03:51 04.02.2020
55
© simevМама с сыном в магазине игрушек
Мама с сыном в магазине игрушек
© simev
Мама с сыном в магазине игрушек. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову запретить в России продажу детских игрушек с символикой, отсылающей к фашистской идеологии.
В своем письме (текст есть в распоряжении РИА Новости) Милонов сообщает о многочисленных жалобах на детские игрушки в магазинах, выполненные по образцу техники или элементов экипировки солдат вермахта или СС времен Великой Отечественной войны.
"Так, родители и активисты прислали мне фотографии "детских" автоматов Шмайссера и автомата "Штурмгевер", пистолетов "Парабеллум", детских фашистских касок и многого другого. Помимо этого, на полках отечественных магазинов в избытке представлены конструкторы фашистских танков, самолетов, автомобилей и иной техники, ставшей символом зверств и преступлений против человечности в период Второй мировой войны", - пишет депутат.
Милонов считает, что такие товары формируют у детей толерантное отношение к символам фашизма. "Играя в фашистов, дети рискуют в будущем надеть черные мундиры со свастикой уже по-настоящему", - полагает парламентарий.
В связи с этим Милонов предложил Мантурову рассмотреть вопрос о запрете продажи на территории Российской Федерации "детских товаров, визуально напоминающих или отсылающих к фашистской или нацистской идеологии".
Кроме того, депутат направил запрос министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой обратить внимание на проблему.
Мужчина с ноутбуком
13 января, 12:54
Житель Вологды пытался продать в Сети монеты с нацистской символикой
900002
Обсудить 1
Виталий МилоновДенис МантуровГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Книги
Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
Банкноты
Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
Семья во дворе жилого дома
В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Украинские гривны
Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
Багаж возле трапа самолета
Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
Смартфон
Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
Сахар
Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
Наталья Поклонская
Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек
Медсестра в прививочном кабинете
В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
Здание Международного суда ООН в Гааге
Украинский министр анонсировал новые иски против России
Луна
"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня
Свеча
Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
Банковские карты
Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния