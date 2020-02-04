В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову запретить в России продажу детских игрушек с символикой, отсылающей к фашистской идеологии.
В своем письме (текст есть в распоряжении РИА Новости) Милонов сообщает о многочисленных жалобах на детские игрушки в магазинах, выполненные по образцу техники или элементов экипировки солдат вермахта или СС времен Великой Отечественной войны.
"Так, родители и активисты прислали мне фотографии "детских" автоматов Шмайссера и автомата "Штурмгевер", пистолетов "Парабеллум", детских фашистских касок и многого другого. Помимо этого, на полках отечественных магазинов в избытке представлены конструкторы фашистских танков, самолетов, автомобилей и иной техники, ставшей символом зверств и преступлений против человечности в период Второй мировой войны", - пишет депутат.
Милонов считает, что такие товары формируют у детей толерантное отношение к символам фашизма. "Играя в фашистов, дети рискуют в будущем надеть черные мундиры со свастикой уже по-настоящему", - полагает парламентарий.
В связи с этим Милонов предложил Мантурову рассмотреть вопрос о запрете продажи на территории Российской Федерации "детских товаров, визуально напоминающих или отсылающих к фашистской или нацистской идеологии".
Кроме того, депутат направил запрос министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой обратить внимание на проблему.