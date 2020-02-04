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Туризм
2020-02-04T03:35+0300
https://ria.ru/20200204/1564218339.html
Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/149518/26/1495182665_0:787:5095:3653_1036x0_80_0_0_0170ee7c9f3450b5052240a1fd1de54e.jpg
РИА Новости

Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса

03:35 04.02.2020
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру провел исследование по просьбе РИА Новости и выяснил у российских путешественников, что новости о коронавирусе заставили отложить путешествие примерно четверть респондентов.
В исследовании, которое проводилось на сайте Туту.ру с 29 января по 3 февраля 2020 года, приняли участие 1,5 тысячи человек.

"Больше половины опрошенных (64%) сказали, что их это не касается. Коронавирус не спутал их карты и отпускные планы. Двадцать два процента респондентов признались, что сейчас находятся в подвешенном состоянии. Они откладывают покупку билетов вообще куда-либо за границу", - прокомментировал ситуацию в Туту.ру.

Там также отметили, что еще 8% опрошенных передумали ехать в Таиланд или другие страны Азии, а у 6% путешественников сорвались планы с поездкой в Китай.
По данным сервиса путешествий, доля проданных авиабилетов в Китай в январе упала на 40% (с 1,6% до 1%) по сравнению с январем 2019-го.
"Возвраты авиабилетов в эту страну выросли примерно в два с половиной раза (с 9% до 32%), в то время как в среднем по зарубежным направлениям доля возвратов уменьшилась на 30% (с 6% до 4%)", - уточнили в компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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