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Инвестфорум в Сочи могут провести весной
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РИА Новости

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

03:31 04.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 4 фев - РИА Новости. Загрузка Парка науки и искусства "Сириус" в Сочи, где 12-14 февраля должен был пройти Российский инвестиционный форум, позволяет провести форум в марте, апреле или мае, свидетельствует график, предоставленный фондом "Талант и успех" по запросу РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать организаторам форума понесенные ими затраты и обсудить с ними возможные даты мероприятия.
Согласно предоставленному РИА Новости графику использования помещений Парка науки и искусств "Сириус", монтажные работы по подготовке к инвестфоруму должны были начаться 4 февраля, демонтаж должен был завершиться 17 февраля. В форуме должны были принять участие до 5 тысяч человек.
Следующее после инвестфорума крупное мероприятие пройдет в парке "Сириус" 28-31 марта, площадка примет финал конкурса управленцев "Лидеры России", монтажные работы должны начаться 25 марта. В апреле парк "Сириус" примет сразу три крупных мероприятия - Всероссийскую неделю охраны труда-2020, Международную выставку по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2020 (оба мероприятия с 1 по 10 апреля) и Всероссийский форум АНО "Россия - страна возможностей" (17-19 апреля, монтаж должен начаться 11 апреля, демонтаж завершится 21 апреля).
В мае парк "Сириус" принимает мероприятие, посвященное 75-летию атомной отрасли РФ (21-21 мая) и VI Черноморскую научно-практическую ветеринарную конференцию (28-29 мая).
Российский инвестиционный форум - это площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, он традиционно проходит в Сочи в феврале. Организатор форума - фонд "Росконгресс".
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