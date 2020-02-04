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Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
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РИА Новости

Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной

03:23 04.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Продолжительность вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, полностью зависит от эффективности мер по сдерживанию его распространения, но глобальная паника в этой ситуации совершенно неоправданна, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
Власти Китая в последний день 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, через некоторое время специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, коронавирус унес жизни 361 человека, заражены более 17,2 тысячи человек, еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, но при этом рекомендовала воздержаться от паники и введения ограничительных мер по поездкам и торговле с Китаем.
Многие страны, в том числе и Россия, решили эвакуировать своих граждан из провинции Хубэй, а также ограничить пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение. Ряд государств при этом ввели запрет на въезд для всех граждан Китая или же для всех иностранных граждан, кто был в Китае в последние 2 недели. Люди даже опасались, что вирус может передаться через посылки из КНР, однако эксперты быстро эти страхи развеяли.
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"Мы изучили первоначальное распространение инфекции в Ухане и выявили, что базовое репродуктивное число вируса составляет 2,2, а это означает, что он способен распространяться. В настоящий момент мы оцениваем, смогли ли меры, предпринимаемые Китаем для сдерживания распространения коронавируса, позволить контролировать и передачу инфекции", - рассказал эксперт.
Он указал, что не считает "глобальную панику оправданной, но мы должны определить наилучшие способы предотвращения передачи инфекции, чтобы быть в состоянии защитить людей во всем мире".
Эксперт не взялся дать точных сроков, сколько продлится эпидемическая ситуация в Китае, по его мнению, это полностью зависит от эффективности предпринимаемых руководством страны мер.
"Если меры по профилактике и контролю над распространением вируса действительно работают в Китае, то все скоро должно закончиться, если же они не работают, то нынешняя ситуация со вспышкой заболевания может продлиться еще какое-то время", - указал Коулинг.
Помимо прочего, по его словам, ряд специалистов обсуждают возможность того, что 2019-nCoV может присоединиться к группе других четырех человеческих коронавирусов (OC43, 229E, NL63, HKU1) и, как и они, будет ежегодно вызывать обычную легкую простуду у миллионов людей.
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