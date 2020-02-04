"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну

В настоящее время пилотируемые полеты с космодрома Восточный не производятся. Первый пилотируемый старт намечен на 2025 год. В этот год создающийся в России новый пилотируемый корабль "Орел" (ранее назывался "Федерация") с экипажем на борту должен быть запущен ракетой-носителем "Ангара-А5П" к Международной космической станции. В 2029 году с Восточного с помощью разрабатываемой ракеты "Енисей" планируется отправить корабль "Орел" с экипажем в облет Луны, а в 2030 совершить высадку россиян на ее поверхность. Изначально пилотируемые полеты с космодрома Восточный должны были начаться в 2018 году, но дата первого старта многократно переносилась.