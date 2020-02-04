"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" определилась с местом размещения филиала Центра подготовки космонавтов на космодроме Восточный, где будут готовить экипажи к полетам на новом российском космическом корабле "Орел" на околоземную орбиту и к Луне, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Место выбрано, ведется подготовительная работа", - сказали в пресс-службе.
Подробности местоположения и необходимой инфраструктуры филиала ЦПК в "Роскосмосе" пообещали сообщить позже.
В настоящее время пилотируемые полеты с космодрома Восточный не производятся. Первый пилотируемый старт намечен на 2025 год. В этот год создающийся в России новый пилотируемый корабль "Орел" (ранее назывался "Федерация") с экипажем на борту должен быть запущен ракетой-носителем "Ангара-А5П" к Международной космической станции. В 2029 году с Восточного с помощью разрабатываемой ракеты "Енисей" планируется отправить корабль "Орел" с экипажем в облет Луны, а в 2030 совершить высадку россиян на ее поверхность. Изначально пилотируемые полеты с космодрома Восточный должны были начаться в 2018 году, но дата первого старта многократно переносилась.
Учитывая старые планы, Центр подготовки космонавтов в прошлом году получил два самолета Ту-204-300 для доставки экипажей на космодром Восточный.
В 2016 году сообщалось, что комплекс предполётной подготовки космонавтов на новом российском космодроме Восточный будет построен к 2022 году. Он будет иметь административную и рабочую зоны, которые включают в себя медицинский, спортивно-оздоровительный, жилой и парковый сегменты. Комплекс будет способен обеспечить тренировки и профилактический отдых 12 космонавтов. Их подготовку будут обеспечивать до 100 специалистов.