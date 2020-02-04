Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Метеозависимым людям в дни, когда зафиксировано низкое атмосферное давление, следует избегать серьезной физической нагрузки, следить за артериальным давлением и чаще проветривать помещения, посоветовал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Ранее столичное Метеобюро на сайте "Метеоновости" сообщило, что рекордно низкое атмосферное давление было зафиксировано в Москве два дня подряд. В понедельник оно составило 723 миллиметра ртутного столба.
"Да, универсальной таблетки от метеозависимости не существует, но при малейших недомоганиях, головной боли, шуме в ушах, мигрени я бы рекомендовал измерить свое артериальное давление и при необходимости обратиться к врачу", - сказал Менделевич РИА Новости.
"При этом очень важно в этот день снизить физическую нагрузку, чаще проветривать помещения и не переедать. А людям с достаточно крепким здоровьем не стоит делать особый акцент на погоде, так как слишком большое внимание может привести в метеоневрозу", - отметил парламентарий.
Депутат отметил, что люди с достаточно крепким здоровьем могут и не заметить на себе подобные изменения в атмосферном давлении. Но хроническим больным, в особенности тем, у кого есть проблемы с сердцем, такие дни даются тяжело: у гипотоников давление падает, у гипертоников может и падать, и подниматься, предупредил депутат.