Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Появление в Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

"Нет никаких доказательств того, что этот коронавирус был создан искусственно", - заявил эксперт на вопрос о том, мог ли вирус быть разработан в лаборатории в самом Китае или в другой стране.

Власти Китая в последний день 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, через некоторое время специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, коронавирус унес жизни 361 человека, заражены свыше 17,2 тысячи человек.

Во второй половине января распространение по Китаю и миру заболевания значительно нарастило темпы, ситуация усугубилась китайским новым годом, когда жители страны совершают миллиарды поездок по всей планете.

Такое неблагоприятное развитие событий потребовало от властей Китая оперативно ввести целый комплекс серьезных мер для сдерживания вспышки заболевания, включая закрытие городов, ограничение пассажирских перевозок, отмена массовых мероприятий. Как полагают эксперты, эффект от этих мер станет заметен лишь к концу этой недели.

Тем временем, загадочный китайский вирус посеял панику по всему миру и породил множество разнообразных теорий о его происхождении. Как сообщали в самом Китае, эпидемиологическое расследование показало, что первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, на котором продавалось и мясо диких животных.

Директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе в одном из интервью заявил, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Самой популярной теорией стала версия о том, что вирус был искусственно выведен в лаборатории Уханьского института вирусологии, где исследовали иммунные механизмы летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть. Оттуда он, якобы, и вырвался на свободу. Однако заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов заявил ранее РИА Новости, что "искусственное происхождение нового коронавируса – фейк".