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Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
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РИА Новости

Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь

03:02 04.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В больнице китайского города Харбин, провинция Хэйлунцзян, зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь, сообщает местный новостной портал ECNS.
Женщина находилась на 38-й неделе беременности. В силу того, что состояние пациентки стремительно ухудшалось, врачи приняли решение провести кесарево сечение. В результате на свет появилась девочка весом 3,05 килограмма. После рождения ребенка поместили в карантин, дважды взятые анализы на коронавирус дали отрицательный результат.
В настоящее время состояние матери и ребенка оценивается как "стабильно хорошее".
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, заразились более 20 тысяч человек, свыше 420 умерли.
Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. ВОЗ признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ранее стало известно, что комбинация из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа оказались эффективными в лечении пациентки с коронавирусом 2019-nCoV в Таиланде.
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Распространение нового коронавирусаХарбинВ мире
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