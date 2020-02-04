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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек

03:00 04.02.2020 (обновлено: 03:17 04.02.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально говорилось о 17205 заболевших и 361 умершем.
Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациента выписали из больниц. За последние сутки выявлены 3235 новых случаев, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.
Кроме того, еще у 23214 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
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Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.
Основные симптомы коронавируса — сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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