Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T02:37+0300
https://ria.ru/20200204/1564217964.html
Суд в США назначил на 5 октября процесс по делу Льва Парнаса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156014/93/1560149332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_eaef058b2ffbaaaf3182634a2a04d5ec.jpg
РИА Новости

Суд в США назначил на 5 октября процесс по делу Льва Парнаса

02:37 04.02.2020
168
© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения
© AP Photo / Mark Lennihan
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке в понедельник назначил на 5 октября процесс по делу Льва Парнаса и его сообщников, которые обвиняются в нарушении правил ведения избирательных кампаний.
Как следует из решения судьи, к 1 мая стороны должны изложить суду свои позиции, затем ответы на позицию противоположной стороны, после чего 5 октября начнется сам процесс с участием присяжных.
Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Президент США Дональд Трамп
25 января, 06:41
Трамп заявил, что не просил Парнаса помочь уволить посла на Украине
Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.
Отставка Йованович была одним из эпизодов в деле об импичменте Трампу, которого демократы обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы обвиняют президента в том, что он требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против работавшего в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты демократа Джо Байдена. В обмен Трамп обещал разморозить уже выделенную конгрессом военную помощь. Глава государства отрицает обвинения.
Парнас не смог выступить на процессе в сенате США, поскольку республиканцы заблокировали вызов дополнительных свидетелей. Ожидается, что финальное голосование по делу об импичменте пройдет уже в эту среду. С учетом того, что большинство голосов в верхней палате у республиканцев, Трамп, вероятнее всего, будет оправдан.
Лев Парнас
29 января, 23:28
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
110000
Обсудить 0
Лев ПарнасСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня
Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
Стало известно, с кем встречается Леди Гага
Работа винного бутика в Москве
Нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Актер Джим Керри
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Во Франции считают, что нападение с ножом в Дьезе могло быть терактом
Луна
"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек
Снегопад
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада
Книги
Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
Здание Международного суда ООН в Гааге
Украинский министр анонсировал новые иски против России
Коронавирус 2019-nCoV
Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
Измерение давления
Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса
Ирак
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния