Суд в США назначил на 5 октября процесс по делу Льва Парнаса

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке в понедельник назначил на 5 октября процесс по делу Суд в Нью-Йорке в понедельник назначил на 5 октября процесс по делу Льва Парнаса и его сообщников, которые обвиняются в нарушении правил ведения избирательных кампаний.

Как следует из решения судьи, к 1 мая стороны должны изложить суду свои позиции, затем ответы на позицию противоположной стороны, после чего 5 октября начнется сам процесс с участием присяжных.

Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.

Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.

Отставка Йованович была одним из эпизодов в деле об импичменте Трампу, которого демократы обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы обвиняют президента в том, что он требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против работавшего в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты демократа Джо Байдена. В обмен Трамп обещал разморозить уже выделенную конгрессом военную помощь. Глава государства отрицает обвинения.