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Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня
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РИА Новости

Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня

02:12 04.02.2020
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 4 фев - РИА Новости. Новая глобальная контртеррористическая стратегия ООН будет подготовлена до конца июня, заявил РИА Новости замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков.
"Мы начинаем сейчас обзор контртеррористической стратегии, который проводится раз в два года. Результатом обзора будет обновленная глобальная контртеррористическая стратегия ООН", - сказал Воронков.
По его словам, "стратегия будет обновлена до конца июня, работа уже началась".
Как указал замгенсека, "большая дискуссия при обновлении стратегии будет посвящена тому, как более эффективно использовать такие явления, как спорт, культуру в общей работе по предотвращению терроризма".
"Поэтому предстоящая дискуссия по глобальной контртеррористической стратегии будет нацелена, прежде всего, на те вопросы, которые повысят устойчивость общества к любой террористической пропаганде", - отметил Воронков.
Станислав Зась
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Владимир ВоронковООНРоссияВ мире
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