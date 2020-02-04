Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня

ООН, 4 фев - РИА Новости. Новая глобальная контртеррористическая стратегия Новая глобальная контртеррористическая стратегия ООН будет подготовлена до конца июня, заявил РИА Новости замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

"Мы начинаем сейчас обзор контртеррористической стратегии, который проводится раз в два года. Результатом обзора будет обновленная глобальная контртеррористическая стратегия ООН", - сказал Воронков.

По его словам, "стратегия будет обновлена до конца июня, работа уже началась".

Как указал замгенсека, "большая дискуссия при обновлении стратегии будет посвящена тому, как более эффективно использовать такие явления, как спорт, культуру в общей работе по предотвращению терроризма".