Нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян

"Это европейская формула употребления алкоголя. Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но, если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые", – считает главный нарколог.