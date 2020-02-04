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Нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян
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РИА Новости

Нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян

02:00 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота винного бутика в Москве
Работа винного бутика в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Один бокал вина за ужином для европейцев – обычная формула употребления алкоголя, а для россиян – путь к алкоголизму. Об этом радио Sputnik рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Пить вино за ужином – это часть средиземноморского образа жизни. Считается, что бокал алкогольного напитка может "раскрыть" вкус продуктов и дополнить их.
С кулинарной точки зрения, возможно, это и хорошо, но с медицинской точки зрения употребление вина ежедневно, без особого "гена европейца" – вредно. Почему так, объяснил нарколог Минздрава Евгений Брюн.
"Это европейская формула употребления алкоголя. Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но, если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые", – считает главный нарколог.
Если вы пьете по бокалу за ужином каждый день, то официально вы не попадаете под определение "алкоголик". К этой категории вас отнесут, если у вас есть "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза", считает Евгений Брюн. Также в интервью радио Sputnik он призвал всех сходить к наркологу и пройти специальный тест, чтобы определить, не перебарщиваете ли вы.
"У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму. Один бокал вина каждый день у женщин уже может показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже. Это всегда индивидуальная вещь", – считает врач.
Также Евгений Брюн напомнил, что опьянение – это не главный, а побочный эффект алкогольных напитков. Главное же действие, которое спиртное оказывает на организм – токсичное. И безопасной для организма дозы алкоголя не существует.
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Министерство здравоохранения РФЕвгений БрюнРоссияАлкогольОбщество
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