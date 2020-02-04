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РИА Наука
2020-02-04T02:00+0300
https://ria.ru/20200204/1564217821.html
Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться
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РИА Новости

Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться

01:52 04.02.2020 (обновлено: 02:00 04.02.2020)
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© Depositphotos / NobiliorБудильник
Будильник
© Depositphotos / Nobilior
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) выяснили, что человек просыпается быстрее и чувствует себя бодрее при использовании мелодичных звуков будильника. Соответствующий пресс-релиз опубликован в журнале Plos One.
Ученые пришли к такому выводу по итогам научного эксперимента, в котором участвовали 50 человек. Добровольцы с помощью специально разработанного онлайн-опроса фиксировали свое состояние, включая чувство сонливости, бодрость и другие ощущения, после пробуждения при использовании разных сигналов будильника.
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Наблюдения показали, что громкость, продолжительность сигнала и другие параметры практически не влияли на качество пробуждения. При этом тип звукового сигнала имел значительное влияние на самочувствие участников эксперимента.
Так, добровольцы, чей будильник проигрывал какую-либо мелодию, а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже. Также ученые выяснили, что чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние.
"Все мы предполагали, что классическое резкое "пи-пи-пи" будильника должно максимально быстро и качественно пробуждать человека, однако наши опыты показали, что более мелодичные трели были более успешными в этом отношении. Это стало большой неожиданностью", - заявил автор исследования Стюарт Макфарлейн.
По мнению соавтора исследования, адъюнкт-профессора Адриана Дайера, неестественные и резкие сигналы, обычно издаваемые будильниками, нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения, что негативно сказывается на самочувствии человека.
Ученые надеются, что дополнительные исследования позволят выявить звуковой сигнал будильника, который обеспечит наиболее качественное пробуждение.
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