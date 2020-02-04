СМИ рассказали, кого Трамп может назначить на пост посла в Белоруссии

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Минске, сообщает издание Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Минске, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Сообщается, что если Трамп выдвинет кандидатуру Фишер, ее должен будет утвердить сенат конгресса США. Издание также отмечает, что Фишер может стать первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

В настоящее время Фишер занимает должность помощника госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу. Ранее в конце 2019 года она была временным поверенным в делах США в РФ.