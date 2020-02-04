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СМИ рассказали, кого Трамп может назначить на пост посла в Белоруссии
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РИА Новости

СМИ рассказали, кого Трамп может назначить на пост посла в Белоруссии

01:41 04.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Минске, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Сообщается, что если Трамп выдвинет кандидатуру Фишер, ее должен будет утвердить сенат конгресса США. Издание также отмечает, что Фишер может стать первым послом США в Белоруссии с 2008 года.
В настоящее время Фишер занимает должность помощника госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу. Ранее в конце 2019 года она была временным поверенным в делах США в РФ.
Ранее в субботу госсекретарь США в рамках своего евразийского турне посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. В ходе встречи с Лукашенко Помпео подтвердил, что американская сторона готова в ближайшее время назначить своего посла в Белоруссии.
Президент США Дональд Трамп
13 июня 2019, 20:29
Трамп продлил санкции против Белоруссии
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Дональд ТрампБелоруссияСШАВ мире
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