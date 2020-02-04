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Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек

01:19 04.02.2020 (обновлено: 01:35 04.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 414, число зараженных достигло 13 522, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Местные власти выявили за 3 февраля 64 новых летальных исхода и 2345 новых случая заражения. Согласно сообщению, 1242 новых случая зафиксировали в городе Ухань, который является эпицентром заболевания.
Также указывается, что по состоянию на 00.00 4 февраля (19.00 по мск, 3 февраля) 396 жителей Хубэя излечились от коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране в понедельник достигло 17,2 тысячи человек, умерших было более 360. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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