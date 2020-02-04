В Бразилии не считают нужным отменять карнавал из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев - РИА Новости. Минздрав Бразилии не считает необходимым отменять из-за коронавируса знаменитый карнавал, который должен пройти в конце февраля, сообщил министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетта.
"Что касается отмены карнавала: это культурное событие, которое формирует нашу идентичность. Нет никаких оснований , чтобы выдвигать такую гипотезу (об отмене карнавала - ред.), надеемся, что в это время люди будут развлекаться, наслаждаться праздником", - приводит Минздрав слова министра в Twitter.
В настоящее время министерство зафиксировало 14 подозрительных случаев на всей территории страны, исключило заболевание коронавирусом у 13 человек, ни одного подтверждённого случая нет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.