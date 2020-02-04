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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-04T00:54+0300
https://ria.ru/20200204/1564217548.html
Татарстан придает большое значение сотрудничеству с ООН
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РИА Новости

Татарстан придает большое значение сотрудничеству с ООН

00:54 04.02.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Татарстан, как один из регионов России, придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями - ЮНЕСКО, ЮНИДО, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова со ссылкой на главу республики.
Минниханов находится с рабочей поездкой в Нью-Йорке. В частности, в понедельник состоялись его встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и постоянным представителем РФ при ООН и в совете безопасности ООН Василием Небензей. Во второй половине дня в штаб-квартире ООН прошла презентация доклада "Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан - цели устойчивого развития".
"Президент Татарстана поблагодарил генерального секретаря за встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также за возможность представить Республику Татарстан – один из ведущих регионов Российской Федерации. Рустам Минниханов подчеркнул, что в регионе придают большое значение развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями - ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОЗ и другими", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Отмечается, что состоялся конструктивный обмен мнениями относительно реализации 17 целей устойчивого развития, принятых на ГА ООН 25 сентября 2015 года.
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В ходе презентации доклада Минниханов подчеркнул, что задачи, сформулированные ООН в целях устойчивого развития, нашли отражение и в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. "В основу стратегии заложено развитие человеческого капитала, повышение благосостояния и рост качества жизни населения в соответствии с общемировыми трендами. Мир динамично меняется, но проблематика достижения целей устойчивого развития в рамках международной повестки дня остается актуальной всегда", - сказал он.
По информации главы республики, Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров РФ. Конкурентоспособность республики сегодня во многом определяется формированием инновационной экономики, интегрированной в мировую экономическую систему. В числе главных приоритетов социально-экономического развития республики – рост доходов населения, проводится большая работа по созданию новых рабочих мест, росту производительности труда, повышению квалификации сотрудников, получению дополнительного образования. Особо Минниханов подчеркнул, что основой благополучия Татарстана является сохранение и преумножение межнационального, межрелигиозного мира и гражданского согласия.
Глава региона также отметил, что в Татарстане накоплен богатый опыт организации мероприятий международного уровня. В республике успешно проведены XXVII Всемирная летняя Универсиада (2013 год), чемпионат мира по водным видам спорта (2015), матчи Кубка конфедераций (2017), этапы чемпионата мира по футболу FIFA 2018, чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.
"Деятельность ООН и цели устойчивого развития укрепляют международное партнерство, формируют прочную базу для экономического и социального развития для благополучия будущих поколений. Именно этой благой цели – лучшая жизнь для будущих поколений - служит и наша работа по устойчивому развитию Республики Татарстан, направленная на укрепление многонациональной Российской Федерации", - сказал Минниханов.
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Республика ТатарстанЮНЕСКОТатарстанООНОбщество
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