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РВИО: место проведения Ялтинской конференции было под большим вопросом
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РИА Новости

РВИО: место проведения Ялтинской конференции было под большим вопросом

00:39 04.02.2020 (обновлено: 00:40 04.02.2020)
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© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкНа одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
© РИА Новости / А. Свердлов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сталин настоял на проведение встречи лидеров Большой тройки в 1945 году именно в Ялте, хотя для организации конференции в Крыму пришлось предпринять беспрецедентные меры безопасности, рассказал РИА Новости во вторник научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ялтинская конференция проходила в период с 4 по 11 февраля, это была вторая после Тегерана-43 встреча лидеров Большой тройки. Но именно там, в Крыму, лидер Советского Союза Иосиф Сталина, американский лидер Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль договорились о послевоенном мироустройстве в том виде, который мир и приобрёл после окончания Второй мировой войны.
"Несмотря, на то, что нацистская Германия была на последнем издыхании, разведка их еще неплохо работала. Еще свежи были воспоминания, когда в Тегеране были предприняты попытки покушения, которую предотвратила советская разведка. Поэтому были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Выявлены все оставшиеся вражеские элементы и разведчики, которые оставались на территории Крыма. Изъяты сотни единиц оружия", - заявил Мягков.
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Директор РВИО напомнил, что вокруг участников конференции было создано сухопутное внешнее кольцо безопасности. С моря делегации прикрывали подводные лодки, катера и боевые корабли. Тогда все еще опасались немецкую авиацию, поэтому небо контролировали 150 самолетов. Аэродром Саки, куда должны были приземлиться самолеты иностранных делегаций, прикрывали 200 зенитных орудий.
"Идея провести конференцию именно в Ялте появилась не сразу, предлагались различные варианты. Главным противником Крыма был Рузвельт, который последовательно предлагал устроить встречу на побережье Средиземного моря, в Корее, на Мальте, Иерусалиме, в Риме и на Сицилии. Американский президент утверждал, что по состоянию здоровья не может далеко уезжать, а конгресс США не позволит слишком надолго удаляться от Вашингтона. Но Сталин настоял, что встречу необходимо провести именно на территории Советского Союза. Мягкий климат южного побережья Крыма как нельзя лучше подходил для Рузвельта, который болел полиомиелитом и был прикован к инвалидной коляске. В итоге американский президент вынужден был согласиться", - заявил Мягков.
Он пояснил, что проведение конференции на своей территории давало Советскому Союзу стратегическое преимущество, поэтому этому так противились США, которые не хотели, чтобы Москва играла главную роль во Второй мировой войне, она становилась особенно очевидной на фоне успехов Висло-Одерской операции.
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"Встреча была задумана еще в конце 1944 года, главным инициатором был Рузвельт, который бомбардировал Сталина и Черчилля обращениями. У него были идеи о будущем мира, о создании организации всемирной безопасности, он хотел обсудить их с лидерами ведущих мировых держав", - рассказал Мягков.
Директор РВИО рассказал, что подготовку конференции Сталин поручил наркому внутренних дел Советского Союза Лаврентию Берии в январе, всего за месяц с небольшим до ее начала.
"На тот момент Крым только восемь месяцев назад был освобожден. Немцы проводили там жестокий оккупационный режим с массовым геноцидом местного населения. Во время отступления они все разрушали. Например, от Ливадийского дворца остались только стены, вывезли все, что могли, в том числе мебель, ковры и картины. Когда на место приехали представители Берии, то они увидели полнейшую разруху. Со стен содрали даже обои", - рассказал Мягков.
Историк рассказал, что для восстановления Ялты приехало более 2 тысяч рабочих, и это позволило быстро восстановить практически в первоначальное состояние Юсуповский, Воронцовский и Ливадийский дворцы, в которых было решено разместить делегации.
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"Со всей страны завозились лесоматериалы, мебель, посуда, сервизы и спальни. Особое вниманию уделялось организации питания, в Крым доставляли икру, балыки, различные сорта вин, шампанское, а также коньяк, который очень любил Черчилль. Но все было сделано для того, чтобы каждому делегату, а их было около 700 человек, создать комфортные условия", - рассказал директор РВИО.
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.
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Ялтинская конференция (1945)Российское военно-историческое общество (РВИО)Лаврентий БерияФранклин РузвельтИосиф Сталин (Джугашвили)ЯлтаКрымУинстон ЧерчилльРоссияСССРОбщество
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