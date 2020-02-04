В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах

"Могу подтвердить, что мы получили письмо 24 января и будем держать этот вопрос в поле зрения", - сказал Хак.

В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан (Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана) по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране". В Фонде защиты национальных ценностей заявляют, что оба сотрудника исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.