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В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах
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РИА Новости

В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах

00:34 04.02.2020 (обновлено: 04:43 04.02.2020)
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© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
ООН, 4 фев – РИА Новости. В ООН получили письмо от Фонда защиты национальных ценностей об удерживаемых властями Ливии россиянах, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"Могу подтвердить, что мы получили письмо 24 января и будем держать этот вопрос в поле зрения", - сказал Хак.
В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан (Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана) по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране". В Фонде защиты национальных ценностей заявляют, что оба сотрудника исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.
НПО направила премьер-министру Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в рамках берлинской конференции по Ливии обязательства и освободить россиян. Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа были направлены генсеку ООН Антонию Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.
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Антониу ГуттерешЛивияООНРоссияВ мире
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