В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах

"Могу подтвердить, что мы получили письмо 24 января и будем держать этот вопрос в поле зрения", - сказал Хак.
В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан (Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана) по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране". В Фонде защиты национальных ценностей заявляют, что оба сотрудника исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.
НПО направила премьер-министру Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в рамках берлинской конференции по Ливии обязательства и освободить россиян. Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа были направлены генсеку ООН Антонию Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.