Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T00:25+0300
https://ria.ru/20200204/1564217337.html
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
https://cdn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:101:2001:1226_1036x0_80_0_0_df574ef8957691fd09b3efad8c5f2477.jpg
РИА Новости

В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

00:25 04.02.2020
213
© AP Photo / Hadi MizbanИрак
Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Ирак. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости, Мария Князева. Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
"Назначение нового премьер-министра Мухаммада Тауфика Аляуи является важным шагом на пути преодоления политического тупика в стране. Ираку срочно нужно функционирующее переходное правительство, которое может сосредоточиться на реформах и организации новых выборов", - говорится в сообщении.
Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство в субботу. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.
Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Дворец президента Ирака в Багдаде
1 февраля, 22:53
Новый премьер Ирака пообещал провести досрочные выборы
001000
Обсудить 1
Мухаммад Тауфик АляуиЕвросоюзИракВ мире
Рекомендуем
Ливия
В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах
Здание Международного валютного фонда
Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко
Актер Джим Керри
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
РВИО: место проведения Ялтинской конференции было под большим вопросом
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Снегопад
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада
Президент США Дональд Трамп
СМИ рассказали, кого Трамп может назначить на пост посла в Белоруссии
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе
Участница карнавала в Бразилии
В Бразилии не считают нужным отменять карнавал из-за коронавируса
Отдыхающие на курорте Эльбрус
СП не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре
Московский рынок "Садовод" ввел карантин для всех граждан Китая
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Татарстан придает большое значение сотрудничеству с ООН
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния