Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T00:13+0300
https://ria.ru/20200204/1564217248.html
ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_40d7639c7fdfc9f4f47b4ea792c740b8.jpg
РИА Новости

ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко

00:13 04.02.2020
204
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ООН не изжила себя, несмотря на ослабление своего влияния и немалые проблемы, с которыми организация сталкивается, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Бесспорно, в последние десятилетия ООН сталкивается с немалыми проблемами. Ее влияние на ход событий в мире слабеет. Однако это не означает, что ООН изжила себя. Она остается организацией, обладающей высокой легитимностью, единственным механизмом глобального управления, который опирается на фундамент международного права и охватывает практически все сферы человеческой деятельности - от политики и экономики до экологии и гуманитарного сотрудничества", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда, приуроченном к 75-летней годовщине Ялтинской конференции, на которой было принято решение о создании ООН.

По словам спикера, Россия выступала и выступает за повышение роли ООН с помощью адаптации ее к реалиям XXI века.
В последнее время в связи с нарастающими глобальными угрозами все чаще звучат предложения о необходимости "новой Ялты", напомнила Матвиенко.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на Петербургском международном экономическом форуме-2019
1 февраля, 19:13Война в Сирии
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
"Согласна с президентом России Владимиром Путиным в том, что страны-основательницы ООН должны взять на себя ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете. Его предложение провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН прозвучало своевременно", - отметила спикер верхней палаты.
Она отметила, что 75 лет назад на Ялтинской конференции ведущие мировые державы смогли при наличии серьезных противоречий прийти к соглашениям, проникнутым духом единства и общими интересами.
"Сегодня, когда на планете накоплен огромный арсенал ядерного оружия и средств его доставки, это особенно важно. Уберечь мир от опасности возникновения конфликта, губительного для всего человечества, могут только открытый, честный, равноправный диалог, только понимание неизбежности и безальтернативности политического урегулирования любых имеющихся проблем и разногласий, достижения мирных договоренностей", - заявила Матвиенко.
Именно такой курс проводит Россия, подчеркнула она, и этот курс, по словам спикера, находит все больший отклик в международном сообществе.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
30 января, 19:30
В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии
051024
Обсудить 4
Валентина МатвиенкоООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Медицинская маска
Россия может ограничить экспорт медицинских масок
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
РВИО: место проведения Ялтинской конференции было под большим вопросом
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Инвестиционный форум в Сочи перенесут из-за ситуации с коронавирусом
Здание Международного валютного фонда
Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре
Московский рынок "Садовод" ввел карантин для всех граждан Китая
Самолет авиакомпании Аэрофлот
В Китай продолжают летать пять российских авиакомпаний
Кадр из фильма Холоп
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом
Памятник маршалу Жукову в Харькове, Украина
Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником
Ирак
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Отдыхающие на курорте Эльбрус
СП не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Во Франции считают, что нападение с ножом в Дьезе могло быть терактом
Ливия
В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах
E-mail
Сенатор внес в Госдуму проект о государственной электронной почте
Кадр из фильма Топ Ган: Мэверик
В "Топ Ган: Мэверик" у Тома Круза появляется новый враг
Снегопад
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния