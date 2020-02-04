ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко

"Бесспорно, в последние десятилетия ООН сталкивается с немалыми проблемами. Ее влияние на ход событий в мире слабеет. Однако это не означает, что ООН изжила себя. Она остается организацией, обладающей высокой легитимностью, единственным механизмом глобального управления, который опирается на фундамент международного права и охватывает практически все сферы человеческой деятельности - от политики и экономики до экологии и гуманитарного сотрудничества", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда, приуроченном к 75-летней годовщине Ялтинской конференции, на которой было принято решение о создании ООН.