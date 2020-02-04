ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ООН не изжила себя, несмотря на ослабление своего влияния и немалые проблемы, с которыми организация сталкивается, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Бесспорно, в последние десятилетия ООН сталкивается с немалыми проблемами. Ее влияние на ход событий в мире слабеет. Однако это не означает, что ООН изжила себя. Она остается организацией, обладающей высокой легитимностью, единственным механизмом глобального управления, который опирается на фундамент международного права и охватывает практически все сферы человеческой деятельности - от политики и экономики до экологии и гуманитарного сотрудничества", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда, приуроченном к 75-летней годовщине Ялтинской конференции, на которой было принято решение о создании ООН.
По словам спикера, Россия выступала и выступает за повышение роли ООН с помощью адаптации ее к реалиям XXI века.
В последнее время в связи с нарастающими глобальными угрозами все чаще звучат предложения о необходимости "новой Ялты", напомнила Матвиенко.
"Согласна с президентом России Владимиром Путиным в том, что страны-основательницы ООН должны взять на себя ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете. Его предложение провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН прозвучало своевременно", - отметила спикер верхней палаты.
Она отметила, что 75 лет назад на Ялтинской конференции ведущие мировые державы смогли при наличии серьезных противоречий прийти к соглашениям, проникнутым духом единства и общими интересами.
"Сегодня, когда на планете накоплен огромный арсенал ядерного оружия и средств его доставки, это особенно важно. Уберечь мир от опасности возникновения конфликта, губительного для всего человечества, могут только открытый, честный, равноправный диалог, только понимание неизбежности и безальтернативности политического урегулирования любых имеющихся проблем и разногласий, достижения мирных договоренностей", - заявила Матвиенко.
Именно такой курс проводит Россия, подчеркнула она, и этот курс, по словам спикера, находит все больший отклик в международном сообществе.
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