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Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле
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РИА Новости

Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле

00:09 04.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсон уходит в отставку в июле текущего года, об этом сообщает фонд со ссылкой на главу организации Кристалину Георгиеву.
"Пол тесно сотрудничал со всеми 44 европейскими странами (куда входит и РФ – ред.) и сыграл значимую роль в предоставлении необходимых рекомендаций в области (монетарной) политики и рекомендаций многим странам, которые перешли к рыночной экономике после падения Берлинской стены", - приводятся в сообщении слова Георгиевой.
Томсон проработал в фонде 37 лет, занимал высокие посты как в Вашингтоне, так и был представителем МВФ в России. Текущий пост он занял в ноябре 2014 года.
О том, кто займёт его место, пока ничего не сообщается.
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