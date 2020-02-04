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Туризм
2020-02-04T04:46+0300
https://ria.ru/20200204/1564217192.html
СП не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе
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РИА Новости

СП не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе

00:30 04.02.2020 (обновлено: 04:46 04.02.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на курорте "Эльбрус"
Отдыхающие на курорте Эльбрус
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на курорте "Эльбрус". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Особые экономические зоны (ОЭЗ) на Серверном Кавказе, в рамках которых региональные власти пытаются создать новые горнолыжные курорты мирового уровня, пока не повлияли на экономику региона, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки использования бюджетных средств, направленных в уставный капитал акционерного общества "Курорты Северного Кавказа".
"Режим особой экономической зоны на территории туристического кластера, созданного в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), до настоящего времени не оказал значительного влияния на социально-экономическое развитие субъектов СКФО", – говорится в заключении аудиторов.
Проверка проводилась с 5 августа по 3 декабря 2019 года и охватила весь туристический кластер СКФО, в который входят шесть особых туристических зон: "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, "Армхи" в Ингушетии, "Ведучи" в Чечне, а также повторно созданную в сентябре 2019 года ОЭЗ "Мамисон" в Северной Осетии.
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Аудиторы отмечают, что концепция создания туристического кластера предполагала строительство всесезонных круглогодичных горнолыжных курортов мирового уровня с ежегодным туристическим потоком к 2020 году до двух миллионов человек в год, создание более 160 тысяч рабочих мест и ежегодное дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней порядка 200 миллиардов рублей. Но эти цели достигнуты не были.
Так на территориях трех действующих зон: "Архыз", "Армхи" и "Ведучи", по данным аудиторов, зарегистрированы 33 резидента, ими создано 619 рабочих мест, по состоянию на 1 января 2019 года курорты посетили в общей сложности 2,6 миллиона человек. "Суммарный объем выручки, полученной резидентами от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, за вычетом НДС и акцизов составил 851,7 миллиона рублей", – говорится в отчете.
При этом общий объем финансирования туристического кластера составил, по данным Счётной палаты, 31,8 миллиарда рублей, из них 31,4 миллиарда рублей – это взнос из федерального бюджета в уставный капитал акционерного общества "Курорты Северного Кавказа". Объем привлеченных за счет резидентов инвестиций оказался чуть выше двух миллиардов рублей - это всего 6,6% от объема бюджетных вложений.
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ТуризмСеверный КавказКурорты Северного КавказаОбщество
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