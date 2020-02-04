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2020-02-04T01:11+0300
https://ria.ru/20200204/1564217149.html
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
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РИА Новости

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

00:05 04.02.2020 (обновлено: 01:11 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в терминале F аэропорта Шереметьево
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Решение, которое поручено исполнять Минтрансу совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой и Роспотребнадзором, вступило в силу с полуночи по московскому времени. Оно касается всех иностранных граждан, за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Кроме этого, МИД поручено уведомить Китай и другие страны о предусмотренных мерах, подчеркнув их особые обстоятельства и временный характер. Региональные власти обязали оказывать содействие в реализации распоряжения. Также им поручено провести разъяснительную работу среди населения.

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Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Все рейсы теперь прилетают в отдельный терминал "Шереметьево".
Кроме того, с 3 февраля РЖД полностью прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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А в Киеве вообще никаких масок нет, их на последней рэволюции все раскупили 😏
4 февраля, 03:46
Русский Парень
3120000
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