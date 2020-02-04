Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая , ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево , соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства

Решение, которое поручено исполнять Минтрансу совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой и Роспотребнадзором, вступило в силу с полуночи по московскому времени. Оно касается всех иностранных граждан, за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Кроме этого, МИД поручено уведомить Китай и другие страны о предусмотренных мерах, подчеркнув их особые обстоятельства и временный характер. Региональные власти обязали оказывать содействие в реализации распоряжения. Также им поручено провести разъяснительную работу среди населения.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.

Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Все рейсы теперь прилетают в отдельный терминал "Шереметьево".