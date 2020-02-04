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Культура
2020-02-04T04:31+0300
https://ria.ru/20200204/1564212605.html
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
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РИА Новости

Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур

04:31 04.02.2020
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© AP Photo / Richard ShotwellАктер Джим Керри
Актер Джим Керри
© AP Photo / Richard Shotwell
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американский актер Джим Керри пообещал, что будет рисовать манго вместо карикатур на политиков, сообщает Yahoo Entertainment.
Актер рассказал о своих планах на пресс-конференции, посвященной выхода проекту "Соник в кино", в котором он сыграл роль врага человекоподобного ежа.
Своими рисунками (они периодически появлялись в Твиттер-аккаунте Керри с 2016 года, - Прим.ред.) я хотел сказать людям: "Нет смысла в том, чтобы кого-то ненавидеть. Я могу поделиться хлебом с любым человеком из этой страны. Я люблю людей. По-моему, политики нас обманывают, внушая, что разногласия предполагают ненависть. Я никогда с этим не соглашусь", — пояснил Керри.
"Я осознал, что люди поняли мою мысль и не хочу топтаться на месте", — добавил актер.
На вопрос о том, что он будет изображать вместо политиков, Керри ответил: "Сейчас я увлечен манго. Этот плод не зря называют "фруктом богов", он символизирует изобилие и сладость. Манго – подарок вселенной. Я хочу их рисовать".
Мнения критиков по поводу его карикатур разделились. Так, Джонатон Джоунс из The Guardian назвал его творчество еще одним доказательством того, что голливудским актерам не стоит браться за краски, а арт-критик Джерри Сальц уверен в том, что Керри можно назвать художником и сравнивает его с автором андеграундных комиксов Робертом Крамбом.
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