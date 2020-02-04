Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американский актер Джим Керри пообещал, что будет рисовать манго вместо карикатур на политиков, . Американский актер Джим Керри пообещал, что будет рисовать манго вместо карикатур на политиков, сообщает Yahoo Entertainment.

Happy New Year to everyone! This year, let’s fill our hearts up with gratitude: treat every month in 2020 is if its May and the trees are full of mangoes! Yyyyyyummy! pic.twitter.com/mL81ch9bJN — Jim Carrey (@JimCarrey) January 1, 2020

Актер рассказал о своих планах на пресс-конференции, посвященной выхода проекту "Соник в кино", в котором он сыграл роль врага человекоподобного ежа.

Своими рисунками (они периодически появлялись в Твиттер-аккаунте Керри с 2016 года, - Прим.ред.) я хотел сказать людям: "Нет смысла в том, чтобы кого-то ненавидеть. Я могу поделиться хлебом с любым человеком из этой страны. Я люблю людей. По-моему, политики нас обманывают, внушая, что разногласия предполагают ненависть. Я никогда с этим не соглашусь", — пояснил Керри.

"Я осознал, что люди поняли мою мысль и не хочу топтаться на месте", — добавил актер.

На вопрос о том, что он будет изображать вместо политиков, Керри ответил: "Сейчас я увлечен манго. Этот плод не зря называют "фруктом богов", он символизирует изобилие и сладость. Манго – подарок вселенной. Я хочу их рисовать".